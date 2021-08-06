Специальную группу по исследованию новых патогенов с пандемическим потенциалом создала ВОЗ

Недовольные результатами мартовского расследования происхождения коронавируса нового типа медики решили начать с чистого листа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о создании новой группу экспертов, которая будет называться Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO) и займется в том числе и выяснением происхождения коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Новая группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения возникновения будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. Относительно коронавируса она будет поддерживать скорейшее проведение исследований.

"ВОЗ повторяет, что поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанию пальцем или подсчету баллов по политическим мотивам. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, чтобы подать пример для установления истоков всех будущих вторичных событий между животными и людьми", говорится в сообщении.

При этом ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса.

"Этот открытый призыв направлен на то, чтобы обеспечить выявление широкого спектра научных навыков и опыта для консультирования ВОЗ по вопросам исследований, необходимых для определения происхождения какого-либо будущего возникающего патогена с пандемическим потенциалом", - говорится в сообщении.

"Страны несут коллективную ответственность за совместную работу в истинном духе партнерства и за обеспечение ученых и экспертов пространством, необходимым для поиска истоков самой страшной пандемии за столетие. Основываясь на том, что уже было изучено, следующая серия исследований будет включать дальнейшее изучение исходных данных из самых ранних случаев и сывороток из потенциальных ранних случаев в 2019 году. Доступ к данным критически важен для развития нашего понимания науки и не должен быть политизированным любым способом", сообщает ВОЗ.

Медики напомнили, что ранее ВОЗ определила, что научных данных для опровержения какой-либо гипотезы недостаточно. В частности, для рассмотрения "лабораторной гипотезы" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ.

Анализ и улучшение лабораторной безопасности и протоколов во всех лабораториях по всему миру, в том числе в Китае, важны для коллективной биобезопасности и безопасности.

Поиск корней нового вируса - чрезвычайно сложная научная задача, требующая времени. ВОЗ стремится следовать науке, и призывает все правительства отложить разногласия и работать вместе, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ, чтобы можно было как можно скорее начать следующую серию исследований.

В качестве примера ВОЗ приводит Оспу - единственный человеческий вирус, который когда-либо был искоренен. Сегодня в мире есть две страны, которые хранят запасы оспы в безопасных лабораториях: Россия и США. Инспекции лабораторий по оспе VECTOR и CDC, проводимые группой ВОЗ по биобезопасности, проводятся каждые два года, последний раз в январе-феврале 2019 г. (VECTOR) и мае 2019 г. (CDC). Затем отчет предоставляется Всемирной ассамблее здравоохранения, а отчеты об инспекциях публикуются на веб-сайте ВОЗ.

ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2, а также других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, лихорадок Ласса и Эбола.