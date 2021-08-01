В Киеве произошел очередной огнестрельный инцидент в публичном месте

В столичном ресторане "Favor Park hotel", расположенном по улице маршала Конева, между посетителями вспыхнул конфликт, который закончился стрельбой и едва не привел к трагедии.

Об этом предает Телеграм-канала ресурса "Киев оперативный.

На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыл наряд столичной полиции и машины "скорой помощи". Стрелка, который открыл огонь по своему оппоненту задержали. А вот сам пострадавший, почему-то не хочет давать делу официальный ход и отказался писать заявление о совершении против него преступления. Полиция разбирается с этим очередным инцидентом.