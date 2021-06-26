Спецназ в Кабул для эвакуации дипломатов направляет Канада

Очередной горячей точкой планеты стал Афганистан. После решения американцев вывести оттуда свои военные подразделения движение "Талибан" перешло в массированное наступление по всем фронтам.

Вчера, 12 августа, талибы захватили еще два крупных и важных города - Кандагар и Герат.

На фоне стремительного ухудшения ситуации власти Канады приняли решение о проведении специальной операции по спасению из Кабула своих дипломатов. Военное командование направит в Афганистан подразделение спецназа, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию своего посольства.

Об этом передает американское информационное агентство Associated Press со ссылкой на собственный информированный источник. После эвакуации посольство Канады в Кабуле будет закрыто.

Несмотря на все призывы Запада остановить наступление, лидеры "Талибана" отказались это делать и в ультимативном порядке потребовали, чтобы президент страны Ашраф Гани покинул свой пост.