На заводе "Лукойл" в Одессе сгорело шесть автомобилей

Вчера вечером, 12 августа, в Одессе произошло очередное огненное ЧП.

Здесь, на территории не работающего завода "Лукойл" (расположен по улице Шкодовая гора - Ред.) вспыхнули и сгорели дотла сразу шесть легковых автомобилей.

Об этом в своем официальном аккаунте в сети Facebook сообщает пресс-служба одесского регионального управления ГСЧС Украины.

Информация о сильном пожаре поступила на линию спецсвязи в 18.36. Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытию на место ЧП пожарные установили, что горят шесть автомобилей. На борьбу с огнем ушло примерно полчаса, Пламя было ликвидировано в 19. 06. Причина и размер ущерба - устанавливаются специалистами.