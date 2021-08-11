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События Сегодня, 10:2735
Депутат в Харьковской области сколотил банду "черных" лесорубов и сгубил леса почти на миллион

В Харьковской области, где ранее задержали "черных риелторов", депутат Богодуховского городского совета создал организованную преступную группу из четырех человек, которая систематически уничтожала деревья в лесах и получала за это прибыль.

Злоумышленникам грозит до семи лет в тюрьме.

Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры, обнародованном утром в пятницу, 13 августа

По данным следствия, депутат вместе с сообщниками получали немаленькую прибыль от продажи срубленной незаконным способом древесины.

Следователи установили, что в течение прошлого и текущего годов злоумышленники срубили 86 деревьев породы ясень. Для этого они использовали бензопилы и грузовой автомобиль.

По данным прокуратуры, сумма нанесенного государству ущерба крупная и составляет почти 800 тысяч гривен.

Днем ранее Богодуховский районный суд направил обвинение в отношении четырех злоумышленников, включая депутата, по факту незаконной вырубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины).

На их имущество наложен арест на сумму один миллион 600 тысяч гривен. Кроме того, в суд подан иск на сумму почти на 800 тысяч гривен, которую в прокуратуре классифицировали как сумму нанесенного государству ущерба.

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Депутат в Харьковской области сколотил банду "черных" лесорубов и сгубил леса почти на миллион
Депутат в Харьковской области сколотил банду "черных" лесорубов и сгубил леса почти на миллион
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