Российская ведущая Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком после вызова Магучих в Минобороны

Российская журналистка и ведущая Ольга Скабеева опубликовала совместное фото олимпийским чемпионом, нардепом от "Слуги народа" Жаном Беленюком после того, как прыгунью Ярославу Магучих вызвали в Министерство обороны.

Соответствующий снимок журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", - подписала Скабеева фотографию.

Скабеева не стала описывать обстоятельств, при которых был сделан снимок, но судя по ленте на шее Беленюка, фото было сделано в 2016 году.