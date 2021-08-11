Кулеба после слов Лаврова о "шабаше" на "Крымской платформе" процитировал Махатму Ганди

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба доволен, что его российский коллега Сергей Лавров назвал саммит "Крымской платформы", который 23 августа пройдет в Киеве, шабашем.

По мнению Кулебы, это нервная реакция.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил на онлайн-брифинге в пятницу, 13 августа.

Кулеба в контексте заявления Лаврова упомянул Махатму Ганди, который, по словам министра, считал, что противник сначала игнорирует, потом смеется, а потом начинает бороться с тобой, а потом уже следующей стадией является победа. По мнению главы МИД Украины, РФ сейчас находится на третьей стадии, но будет и четвертая. По его мнению, это будет возвращение Крыма Украине.

Кроме того, Кулеба рассказал, что поучаствовать в "Крымской платформе" согласились уже сорок стран и международных организаций. Также министр анонсировал, что на мероприятии подпишут декларацию, которую в процессе смогут подписывать все новые и новые государства.