Колоть третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna разрешили в США

В Соединенных Штатах разрешили колоть третью (бустерную) дозу вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna для людей со сниженным иммунитетом.

Применение еще одной дозы одобрили в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, как сообщает международное агентство новостей Reuters.

Регулирующий орган США внес поправки в разрешения на экстренное использование вакцин, чтобы разрешить дополнительную дозу для определенных лиц. В частности речь идет о тех пациентах, котором выполняют переливание крови или пересадку органов и тем, у кого ослабленный иммунитет.