Как "Страна" покупала сертификат вакцинации на подпольном рынке

В Украине продолжается кампания по вакцинации. Состоянием на сегодня у нас в стране вакцинировались полным курсом 2,5 миллиона человек. При этом количество отказников достаточно велико - 51,5% украинцев не хотят делать прививки против коронавируса по разным соображениям.

В то же время правительства многих стран настаивают на предъявлении паспорта вакцинированного как обязательный "входной билет" куда угодно - в рестораны, гостиницы, музеи и при пересечении границы.

Время от времени о подобной перспективе рассуждают и украинские власти.

Но если они все-таки решатся вводить серьезные ограничения для невакцинированных граждан, то нужно отдавать себе отчет в том, что это может вызвать колоссальный всплеск коррупции по выдаче "липовых" сертификатов. И об этой проблеме стоит задуматься заранее.

Тем более что даже сейчас, когда в Украине нет серьезных ограничений для тех, кто не вакцинировался, "черный рынок" уже работает.

Журналисты "Страны" провели эксперимент, чтоб узнать как работает подпольный рынок медицинской паспортизации и сколько стоит купить сертификат вакцинированного.

Три пути получения сертификата

В настоящее время существует несколько вариантов, как получить сертификат вакцинации, не делая саму прививку.

Первый и самый простой - купить фиктивную бумагу исходные данные которой не зарегистрированы ни в одном медицинском учреждении, цена – 150 евро, срок изготовления 3 дня.

"Внешне она похожа на паспорт вакцинации. С ним ездят в Европу, но есть риски. Украинские пограничники могут потребовать показать отметку о вакцинации в приложении "Дия". А данный сертификат не зарегистрирован в "Дия" или "Helsi". Но на данный момент проблем с такими справками не было. Один раз клиента попросили показать "Дия", он сказал, что не закачал приложение и пограничник его отпустили", – рассказывает киевлянка Ирина, которая знакома с подпольным бизнесом на медицинских справках.

Второй вариант. Украинский сертификат о вакцинации с регистрацией в "Helsi" и "Дия". Такой документ будет релевантным при пересечении границы и для применения внутри Украины. Такой паспорт стоит – от 400 до 700 евро. Срок изготовления месяц.

Цена зависит от стоимости услуг семейного врача который и вносит данные в систему. По сути весь процесс завязан именно на семейных врачах.

"Процесс следующий. Вы отправляете фото внутреннего и заграничного паспорта, идентификационный код. После этого лечащий врач вносит данные о вакцинации первой дозы в систему Helsi, ваше присутствие не нужно. Через 21 день (или иной срок в зависимости от применяемой вакцины) лечащий врач повторно вносит данные о второй вакцине. Спустя установленный срок вам выдают сертификат, который регистрируется в "Дия", – рассказывает еще один медицинский посредник по имени Илья.

Он сотрудничает с несколькими региональными клиниками и семейными врачами. Именно этот вид паспорта в Украине сейчас самый популярный – доступная цена и легче найти посредника.

Ну и наконец третий вариант, самый дорогой - поддельный паспорт европейского образца. Цена 1500 евро, срок изготовления 21 день.

Есть одно очень важное условие. Необходимо чтобы заказчик паспорта находился на территории Евросоюза в период, когда там уже началась вакцинация. Это позволяет клинике задним числом оформляють вакцинацию. Дату укола вписывают в документ близкой к той, когда клиент пересёк европейскую границу.

"С европейским паспортом вакцинации проще всего передвигаться по Европе. Паспорт произведут в немецком городе Мюнхен в одной из частных медицинских клиник. Заказ по предоплате", - рассказывает Ирина.

Как мы покупали европейский паспорт

Для полноты расследования мы выбрали самый сложный путь и решили оформить европейский сертификат вакцинации, так называемый "Жёлтый билет", имеющий самую высокую цену на рынке подпольных услуг.

Посредник Ирина сообщает, что "вакцинировать" нас будут вакциной "Johnson & Johnson". Эту вакцину в отличие от всех других марок колют единожды, что очень упрощает задачу для изготовителей̆ паспорта. Для этого достаточно, чтобы заказчик только один раз побывали в Европе.

На прямой вопрос "Страны", а насколько можно доверять паспорту, Ирина говорит, что уже месяц пользуется точно таким же документом и спокойно путешествует: "Франция, Германия, Швейцария - во все эти страны люди ездили с такими же паспортами и проблем не было".

Для старта производства просят внести задаток 50% от всей суммы - 750 евро, вторую часть мы отдаём при получении паспорта. После отправки денег нам сообщают, что с свяжутся через три недели.

На деле паспорт был готов через 29 дней. Ирина со связи не пропадала, периодически напоминая о себе. А задержки оправдывала сложностями в логистике документа.

Паспорт Ирина передавала при личной встрече. На встречу девушка прибежала измотанной̆, сумка набита наличкой и паспортами вакцинации. Открыв сумочку Ирина засветила десяток паспортов. Во время разговора ее телефон разрывается от звонков клиентов, которые ожидают ее неподалеку.

"Сегодня очень сложный день, многие уезжают в отпуска всем нужны справки, паспорта, сертификаты, мотаюсь уже часа три по Киеву развожу документы", - жалуется Ирина.

Разговор получился коротким, Ирина показала свой статус в "Дия", как вакцинированный пациент. Она рекомендует нам последовать ее примеру - обратиться к семейному врачу, чтобы он внёс данные о вакцинации в общую систему на основании европейского паспорта.

Сам паспорт – это небольшая желтая книжечка, в которую вносятся персональные данные его владельца: имя, дата рождения, гражданство и номер заграничного паспорта. Также в документе указываются даты вакцинации, название клиники, где проводилась вакцинация, имя врача который проводил процедуру, вакцины – ее серия и номер партии.

Также в дальнейшем в паспорт могут вноситься данные о пересечении границы, посещении мест, где необходимо наличие соответствующего документа.

Регистрация "липового" паспорта в программе "Дия" у нас заняла час.

Бороться очень трудно

Представители власти признают, что бороться с фальшивыми сертификатами о вакцинации очень трудно.

Василий Животенюк, координатор вакцинации в Киеве в свою очередь отмечает, что "липовые" паспорта европейского образца проверить на подлинность практически невозможно, как и не внести их в общий реестр вакцинированных.

"Если приходит человек со справкой, что он сделал первую дозу вакцины или две заграницей, я должен внести в систему одну и вторую дозы. Даже если у них там другой паспорт. Сделать пометку, что это не мы выдавали, а только вносим в реестр и выдать сертификат.

Вот вчера была жалоба от человека, который сообщил, что сделал вакцинацию за границей, а врач отказался вносить в систему. И жалоба через Министерство "угроза жизни", что, мол, предоставил все документы: серию, номер и название вакцины, а ему отказали. А Министерство мне пишет: "Срочно рассмотрите". Если все буквы, запятые и точки все расставлены, то какие основания мне ему отказать?", - спрашивает Животенюк.

При этом, по его словам, если вакцинированный предоставляет документ без печати и его не хотят регистрировать это тоже повод для скандала.

"Это у вас печати, а там врач написал на бумаге — и это уже закон. И что им ответить?", - говорит он.

В разговоре со "Страной" он пообещал поднять вопрос расследования редакции на селекторном совещании в министерстве.

"Подделать документы можно и не в Украине, хотя человек может никуда и не ездить, ничего себе не колоть. Не верю, что в Германии где-то массово подделывают сертификаты. Там понесут ответственность, там люди знают, что демократия заканчивается в том месте, где нарушается закон. Фальсифицировать документ — это сознательно купить "путёвку" на тот свет, так как если болезнь возьмёт — человек будет кусать себе локти. Когда я болел коронавирусом, был в больнице и видел людей под окнами, которые хотели передать передачу, сразу вспомнил войну, такая угнетённая атмосфера. Вот у них нужно спросить, будут ли они подделывать паспорта или нет? Но у нас ситуация такая: пока меня не касается, я здоровый, а когда начнёт касаться — уже поздно", - говорит Василий Животенюк.