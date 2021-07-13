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События Сегодня, 17:3057
На встречу из-за захвата Афганистана талибами экстренно собираются послы НАТО

"Представители НАТО встретятся в пятницу для переговоров по Афганистану", — заявляет агентство.

"Талибан" активизировал свое наступление после того , как НАТО объявили о своем выходе из страны. Как следствие среди гражданского населения начало расти число жертв.

Евросоюз призвал "Талибан" остановить наступление. Также в ЕС предупредили, что в случае захвата власти в Афганистане, территории может грозить изоляция и непризнание правительства.

Помимо этого, накаляющуюся ситуацию в Афганистане прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас в стране находится не более 100 граждан Украины. Но даже они не обращались с просьбой о помощи, чтобы покинуть страну.

Ранее мы писали о том, что в 

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