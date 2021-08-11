Минздрав заявил что Украинские школьники малоподвижны и едят сахара в три раза больше нормы

В Украине дети школьного возраста из-за пристрастия к сладкой газировке ежедневно потребляют почти втрое больше сахара, чем предусмотрено рекомендованной нормой.

Именно это является одной из причин ожирения 8% девочек и 12% мальчиков в возрасте 11-17 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

По его словам, в среднем подростки потребляют 67 граммов сахара в сутки при рекомендованных 25 граммах.

"Дети до 3-х лет уже потребляют около 50 граммов сахара в сутки - это уже вдвое больше. Если мы говорим о школьном возрасте, то такие дети в среднем у нас потребляют 67 граммов сахара. То есть уж в три раза превышение. Это приходит со сладкими газированными напитками, которых достаточно большое количество, и к этому низкая физическая подвижность. Это ведет к тому, что у нас ожирение у детей", - сказал Ляшко.

Также он напомнил, что правильное питание детей и подростков способно предупредить проблемы их здоровья в будущем.