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События Сегодня, 20:4354
Против принудительной вакцинации от коронавируса выступили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19. Несмотря на это, в организации все еще призывают вакцинироваться.

Об этом заявила представитель ВОЗ Фаделя Хаиб на пресс-конференции.

Как утверждает Хаиб, "вакцины - это одно из средств, которые есть в наличии".

"В целом ВОЗ не одобряет какой-либо принудительной вакцинации, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - пояснила она. 

При этом, с подобными заявлениями эксперты ВОЗ неоднократно выступали и ранее. Например, они рассказывали, что вакцинаций как таковых недостаточно, чтобы противостоять коронавирусной инфекции. Вместо этого эксперты акцентировали внимание на необходимости совмещать вакцинацию с санитарными правилами для сдерживания пандемии. 

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