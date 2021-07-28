Двух человек в Боснию для участия в операции Алтея отправил Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2021 о направлении национального персонала для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

"Направить национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) общей численностью до двух человек для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента в пятницу.

Президент действует на основании официального приглашения на участие в операции от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президента Европейской комиссии.

Решение принято в связи с обязательствами Украины как государства-члена ООН и партнера ассоциации с ЕС, ведь "участие Украины в операции ЕС "Алтея" будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, а также всестороннему сотрудничеству с Боснией и Герцеговиной, что соответствует национальным интересам Украины".