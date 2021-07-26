17-летний парень в Рубежном открыл огонь из винтовки по ребятам, которые гуляли во дворе

В Луганской области несовершеннолетний парень начал стрельбу из винтовки по компании подростков, которые гуляли во дворе.

Об этом сообщает спикер Нацполиции на своей странице в соцсети.

В частности, данный случай произошел в городе Рубежное вчера, 12 августа. Там в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 13-летний юноша с ранениями в брюшной полости и повреждением органов.

В ходе следствия правоохранители установили, что подростки гуляли возле одного из жилых домов по улице Смирнова, когда по ним открыл огонь парень семнадцати лет. По предварительным данным, преступник стрелял из пневматического ружья.

Когда началась стрельба, дети стали уезжать с места происшествия на велосипедах, тогда и был ранен один из подростков.

Полиция при осмотре винтовки установила, что она была самостоятельно изготовлена из различных запчастей пневматических винтовок. В данный момент она отправлена на дальнейшую экспертизу.