Журналисты ВВС рассказали, как живут захваченные талибами районы Афганистана

В связи с ухудшением обстановки в Афганистане, территории которого стремительно переходят под контроль "Талибана", журналисты ВВС решили рассказать о том, как живут под новой властью талибов простые афганцы.

Репортаж появился на сайте Русской службы ВВС 13 августа.

Журналисты отправились в лагерь талибов, расположенный неподалеку от Мазари-Шарифа - крупного города на афгано-узбекской границе и центра провинции Балх.

Боевики первым делом похвастались репортерам трофеями: американским военным джипом "Хамви", двумя пикапами и арсеналом пулеметов. Добычу окружали вооруженные до зубов люди. Среди них оказался бывший студент медресе, а сейчас командир отряда Айнуддин.

Журналист спросил у него, как он может оправдать страдания мирных жителей, которые из-за прихода талибов бежали из своих домов, были убиты или ранены.

"Война есть война. На войне погибают", - коротко и бесстрастно ответил боевик, добавив, впрочем, что его отряд старается не вредить гражданским.

На напоминание репортера о том, что именно "Талибан" развязал нынешнюю войну, он возразил тем, что в Афганистане было правительство, которое свергли, а войну начали американцы.

Айнуддин видит, что ситуация складывается в пользу талибов, которые имеют все шансы вернуть утраченную в 2001 году власть. Он критикует официальное правительство, так как оно "не отказывается от западной культуры". Поэтому, делает вывод боевик, его членов нужно убить.

После этой встречи команда ВВС переезжает в город Балх. Он стал одним из примерно двухсот районных центров, занятых "Талибаном" в последнее время.

Журналисты поясняют, что "Талибан" всегда был движением пуштунов, в его руководстве преобладают представители этой национальности. Но сейчас они хотят показать, что способны уживаться с другими народами Афганистана: таджиками и узбеками. Вероятно, поэтому установленный ими в Балхе режим мягче, чем в других населенных пунктах.

Принимающий репортеров глава местных талибов и новый мэр города Хаджи Хекмат старается показать, что повседневная жизнь города идет своим чередом. На улицах видны группки школьниц, хотя из других провинций приходят вести о том, что талибы уже запретили девочкам учиться.

Базар Балка многолюден, среди покупателей поровну мужчин и женщин. Представителей СМИ предупредили, что при талибах женщины могут выходить из дома только в сопровождении мужчины, но в Балхе такого пока не наблюдается. Зато все встреченные журналистами женщины оказались одеты в глухую паранджу, полностью закрывающую лицо и волосы.

Хаджи Хекмат уверяет, что их никто не заставляет так одеваться, а талибы лишь проповедуют, как должна выглядеть мусульманка. Но в городе сотрудникам ВВС говорили, что все водители такси получили приказ не пускать в салон женщин с открытыми лицами.

Через день после начала командировки репортеров поступила новость, что молодая женщина была убита из-за "неправильной" одежды. Хаджи Хекмат заявил, что талибы тут ни при чем.

Многие люди на рынке говорили, что поддерживают талибов, что при них жить стало безопаснее. Но журналистов неотлучно сопровождали вооруженные боевики, поэтому сложно судить об искренности этих слов.

В Балхе талибы уже вовсю устанавливают свои порядки. Они заняли все административные здания. Новым губернатором при них стал Абдулла Мансур.

В качестве мэра Хаджи Хекмат кроме прочего отвечает за сбор налогов, хотя раньше занимался только снабжением боеприпасами. Он с гордостью говорит, что предприниматели теперь платят меньше, чем при прежней власти.

Городская радиостанция теперь передает исключительно религиозные напевы - никакой популярной музыки. Хаджи Хекмат сообщает, что запрещено лишь публичное исполнение "вульгарных" песен, а у себя дома каждый волен слушать, что хочет.

Между тем репортерам рассказали, как слушавшего светскую музыку на базаре местного жителя талибы заставили ходить туда-сюда босиком под палящим солнцем, пока он не упал в обморок. Хаджи Хекмат утверждает, что такого не было.

Также он показывает гостям молодых безбородых людей: мол, смотрите, мы никого не принуждаем носить растительность на лице.

Журналистам удалось посетить заседание шариатского суда в Балхе. В тот день рассматривались дела о земельных спорах. Один из судившихся, не дождавшийся решения светского суда, похвалил шариатских судей за скорость работы и за то, что они не берут взяток.

А председатель шариатского суда Хаджи Бадруддин заявил, что за четыре месяца работы никого не приговорил к телесному наказанию. К тому же его решения можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Однако он находит строгие исламские законы справедливыми: "За внебрачную связь полагается публичная порка - сто ударов плетью. За доказанную кражу надо отрубать правую руку".

В общем, боевики стараются создать себе в мире мягкий имидж. Но по данным из других частей страны, там талибы куда как суровее. Скорее всего, многое зависит от личности командиров. К тому же после известий о нарушениях прав человека Запад предупредил "Талибан", что он рискует превратить Афганистан в государство-изгой.