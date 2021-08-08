В России считают, что дырку на "Союзе" просверлил астронавт НАСА. Американцы это отрицают

В 2018 году русские и американцы на МКС поссорились из-за утечки в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", затеяв спор о том, как ее устранить.

Сейчас конфликт вспыхнул с новой силой - на сей раз по поводу причины утечки.

Об этом пишет ТАСС.

30 августа 2018 года на Международной космической станции упало давление. Как оказалось, воздух уходил через отверстие в "Союзе МС-09". Эксперты заключили, что корпус корабля кто-то просверлил изнутри.

Осенью 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в корпорации знают об обстоятельствах появления отверстия, но не будут их раскрывать.

И вот сейчас высокопоставленный сотрудник российской ракетно-космической отрасли сообщил журналистам, что дыру просверлил в условиях невесомости человек, не знакомый с устройством корабля. Более того, в корпусе было восемь отверстий, причем одно из них сквозное. Так как дырки были сделаны словно с отскоками сверла, то, вероятно, их пытались проделать именно в условиях невесомости без упора, заключил собеседник журналистов.

Он особо акцентировал внимание на том, что такие повреждения нельзя было нанести на Земле - в этом случае корабль перед запуском не прошел бы испытания в вакуумной камере.

Российские космонавты в связи с ситуацией с отверстием в "Союзе МС-09" прошли проверку на полиграфе, а астронавты НАСА от нее отказались, также сообщил источник. Кроме того, у россиян не было возможности исследовать инструменты и сверла, которые есть на МКС, на предмет остатков металлической стружки с корпуса корабля.

Также в других изданиях появилась информация о том, что в 2018 году астронавт НАСА, врач и инженер Серине Ауньон-Чанселлор, из-за проблем со здоровьем (у нее выявили тромб) проявила психическую неустойчивость и сгоряча насверлила дырок. Космонавт из России Олег Атьков еще пошутил, что по неумелым отверстиям видно, что у Серине в школе не было уроков труда.

Заявления источника и данные СМИ об Ауньон-Чанселлор прокомментировала помощница главы НАСА по пилотируемым полетам Кэти Лидерс.

Лидерс сказала, что американские члены экипажа выполняют свои обязанности профессионально и честно, а прозвучавшие обвинения не заслуживают доверия.