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События Сегодня, 09:4175
Посольство США в Кабуле покидает страну и уничтожает бумаги

Правительство Соединенных Штатов намерено эвакуировать свое посольство в столице Афганистана из-за наступления боевиков "Талибана".

Об этом Politico сообщило три источника, два из которых работают в американской армии.

Так, в связи с предстоящей эвакуацией, работники посольства уже начали уничтожать документы и оборудования. Список включает в себя секретные документы и электронику. Их хотят положить под пресс.

"Уничтожению подлежат любые документы с изображением американских флагов, которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях", - рассказали журналистам.

Чтобы помочь дипломатам, власти отправили в Афганистан военную силу. Известно, что в аэропорту Кабула находится 3 000 морских пехотинцев и 600 британских солдат. Точной боевой задачи у них нет, хотя бойцы планируют эвакуировать людей со скоростью "тысячи в день".

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Теги: news, новости, Украина, Талибан, Афганистан, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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