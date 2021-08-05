Открыть уголовное дело в отношении экс-нардепа Дейдея за перевозку балканских киллеров суд обязал ГБР

ГБР должно зарегистрировать уголовное дело в отношении помощника экс-начальника ГУ Нацполиции Киева Крищенко и экс-нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея, а также еще двух правоохранителей по делу, которое связано с покушением на черногорского наркоборона в Киеве прошлой весной.

Полицейские могли быть причастны к перевозке киллеров по Украине.

Об этом сообщает "Следствие инфо".

Печерский райсуд постановил, что следователи ГБР должны внести в ЕРДР данные о возможной причастности полицейских к преступлению, о которой ранее сообщали журналисты.

По информации медиа, экс-нардеп и помощник руководителя столичных копов Евгений Дейдей и два его знакомых киевских полицейских Ростислав Чернобров и Семен Гордиенко перевозили балканцев, которые в конце мая 2020 пытались убить в центре Киеве черногорца-наркоторговца Звицера: сначала их довезли до Киева, а после попытки совершить преступление - повезли в сторону Молдову.

Балканцы, причастные к перестрелке, сейчас в СИЗО, их судят за покушение на убийство. Полицейские, которые могут быть причастны к их перевозке, по делу проходят как свидетели, им не объявлены подозрения, и они продолжают работать в полиции Киева.