Смертельное ДТП произошло ночью под Ивано-Франковском

В ночь на субботу, 14 августа, на автодороге Мукачево-Львов в Ивано-Франковской области случилась авария, в результате которой два человека погибли, а еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в результате аварии пятерых человек зажало в автомобиле, поэтому пришлось вызывать специалистов по деблокировке. Пострадавшие уже переданы медикам для лечения.

"Дополнительно проведена работа по отключению аккумуляторных батарей автомобиля", - рассказали спасатели.

Известно, что всего к ликвидации последствий аварии привлекались 10 человек.