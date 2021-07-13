Размер будущей пенсии Меркель рассчитали в Германии

Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая вскоре прилетит с визитом в Киев, после ухода в отставку со своего поста может рассчитывать на пенсионные выплаты до 15 тысяч евро.

Об этом сообщает издание De Morgen со ссылкой на расчеты Немецкой ассоциации налогоплательщиков.

Отметим, что 67-летняя федеративный канцлер после проведения выборов, которые состоятся уже в следующем месяце, должна покинуть свой пост. Возможный размер пенсии Меркель эксперты рассчитали на основе её многолетней работы в парламенте Германии, а также времени, которое она провела на посту немецкого канцлера.

Уйдя в отставку Меркель, как прошлые президенты и канцлеры ФРГ, будет иметь право на должность. Кроме того, она получит средства на офис-менеджера, двух ассистентов и личного водителя.