В рестораны и спортзалы без доказательств вакцинации от коронавируса перестанут пускать в США

В США начнут просить предъявлять доказательства о прохождении полного цикла вакцинации от Covid-19 для входа в заведения быстрого питания и спортивные залы.

Первым городом, который начнет предъявлять такие требования, стал Сан-Франциско.

Об этом в субботу пишет "Голос Америки".

Новые ограничительные меры вступят в силу в Сан-Франциско с 20 августа. Выполнять их обяжут лиц в возрасте от 12 лет.

При этом среди населения города полную вакцинацию прошли 78% взрослого населения.

Кроме того, власти Нового Орлеана уже с понедельника введут требование, по которому попасть в закрытые помещения баров и ресторанов, а также на массовые спортивные мероприятия и в фитнес-центры можно будет лишь предъявив свидетельство о хотя бы одной прививке или недавний отрицательный тест на коронавирус.

Также, по данным издания, подобные меры будут введены и в Нью-Йорке уже с 16 августа. Однако проверять их исполнение в кафе и кинотеатрах начнут только в середине сентября.