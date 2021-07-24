Чиновники одного из горсоветов под Одессой не принимают граждан без справки о вакцинации

Городской совет в населенном пункте Одесской области решил не принимать людей, которые не имеют вакцинации от коронавируса.

Местные жители сообщают, что им не выдают даже простые справки.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как сообщается, граждан без вакцинации не принимают чиновники Балтской городской объединенной территориальной общины. По информации издания, их просто перестали пускать в административное здание.

По словам местных жителей, они не могут получить даже документ о составе своей семьи, не предъявив справку от семейного врача о прохождении вакцинации или о том, что человек уже переболел коронавирусом.

Данные ограничительные меры были введены во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ещё в начале прошлого месяца. Тем не менее, мэр, главный санитарный врач и горсовет ещё не предоставили соответствующее распоряжение.

Кроме того, сообщается, что комиссия по ТЭБ и ЧС не имела права принимать подобных решений.