Два региона Украины не соответствуют критериям "зеленой" зоны карантина – Минздрав

В субботу, 14 августа, два региона Украины не соответствуют критериям "зеленой" зоны карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что на данный момент все украинские регионы находятся в "зеленой" карантинной зоне.

Тем не менее, в Тернопольской области превышены показатели госпитализации больных с Covid-19. Данный показатель в регионе составил 76,9% при том, что нормой являются менее 50%.

Кроме того, показатели госпитализации были превышены и в Полтавском регионе, где составили 51,9%.