Националистам не удалось прорваться к Офису президента. Они идут к "дому Зе", где он давно не живет

После неудачной попытки штурмовать полицейский кордон и прорваться к Офису президента представители "Нацкорпуса" решили пойти к дому Зеленского, расположенному в Мариинском парке.

Впрочем, Зеленский там давно уже не живет.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Команду прорывать кордон полиции дал лидер националистов Андрей Билецкий. Однако штурм был неудачным - правоохранителям удалось отбить нападения. После этого они остановились перед Офисом президента со стороны улицы Грушевского.

Полиция не пропускает "Нацкорпус" без прохождения ее членами проверки на наличие опасных предметов. Националисты проходить ее не хотят, а прорваться сил у них не хватает.

Поэтому Билецкий дай команду идти к дому Зеленского, который расположен в Мариинском парке. Впрочем, Зеленский там давно уже не живет. Колонна сейчас направляется по улице Институтская. Движение автомобильного транспорта перекрыто.