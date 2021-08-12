Из-за сбоя системы во Франции приостановили выдачу ковид-паспортов, без которых не пускают в кафе и транспорт

Во Франции сбой парализовал работу системы, которая отвечала за формирование QR-кодов, необходимых для выдачи "санитарных паспортов".

Об этом сообщает Nicematin.

Сбой произошел вечером в четверг, его удалось исправить ближе к полуночи. Однако на следующий день глава Федерации фармацевтических профсоюзов Филипп Данри сообщил – система снова не работает, а аптеки не могут проверять антигенные тесты своих клиентов.

Всего, по информации журналистов, около 12 тысяч фармацевтов не смогли проверить QR-коды клиентов. Некоторым людям пришлось предъявлять документы на бумаге.

Предварительной причиной сбоя называют перегрузку серверов, поскольку к концу недели множество французов отправляются на отдых на природу и заграницу.