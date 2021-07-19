"Ты сейчас ходить не сможешь". После акции "Нацкорпуса" радикалы избили журналиста

В субботу, 14 августа, в Киеве после акции "Накорпуса", которая перешла в столкновения с правоохранителями, избили корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного.

Об этом сообщают сами "Буквы", видео избиения появилось также сегодня.

Внимание радикалов Кужельный привлек еще во время акции - к нему подошел мужчина в балаклаве и поинтересовался, зачем журналист здесь находится и категорично рекомендовал покинуть митинг.

После окончания акции ультраправых, когда корреспондент уже покидал место событий, его догнали неизвестные и потребовали удалить все материалы, которые он успел заснять. Журналист объяснил, что он пришел вести съемку и показал свое удостоверение.

"Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Я предложил им подойти к Андрею Белецкому (лидер "Нацкорпуа" - Ред.), Он подтвердит, что я журналист. Они не были согласны никуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал", - рассказал пострадавший.

Перед тем, как начать его бить, один из нападавших вспомнил о нападении 21 июля в суде, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова, и нападавшего - российского неонациста Михаила Шаланкевича по прозвищу "Ганс" .

"Когда это все начиналось, подтягивались еще ребята, и один из них воскликнул:" А, это тот, которому Ганс дал п ****! ". На фото видно, что этот же человек бьет меня ногой по голове ", - рассказал Кужельный.

После того, как к месту событий подошли другие журналисты, избивать корреспондента перестали. На место событий вызвали "Скорую", чтоб зафиксировать травмы, но сам журналист оценивает свое состояние здоровья как удовлетворительное.

После инцидента к Кужельному подошел Белецкий и осудил нападение, пообещав найти тех, кто его совершил.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, журналист написал заявление о правонарушениях. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и свидетелей происшествия.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц", - говорится в сообщении полиции.

На кадрах с места событий видно, как к журналисту подошли несколько агрессивно настроенных парней. Один из них угрожал сорвать ему сережки и сделать так, что "он сейчас ходить не сможет". Кроме того, его называли "антифа" и "п@дором". После этого молодые люди начали избивать корреспондента.