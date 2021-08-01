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События Сегодня, 20:2957
Опубликовано новое видео нападения "Нацкорпуса" на правоохранителей

В субботу, 14 августа, во время акции протеста "Нацкорпуса" под Офисом президента радикалы решили прорвать кордон силовиков.

Вечером появилось еще одно видео столкновений ультраправых с правоохранителями. На кадрах четко видно, как националисты бьют полицейских и распрыскивают на них газ.

Как можно увидеть в ролике, правоохранители прося участников акции пройти досмотр и объясняют, что так нужно для безопасности всех присутствующих. Однако радикалы не соглашаются с ними и начинают идти напролом и толкать силовиков.

На некоторых кадрах видно, как националисты распыляют слезоточивый газ и бьют правоохранителей, бросают в них автомобильные покрышки. Радикалы ведут себя крайне агрессивно - бросаются на копов и бьют их ногами, кидают дымовые шашки.

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Теги: news, новости, Украина, Нацкорпус, митинги, 7dniv, 7dnivinfo  
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Опубликовано новое видео нападения "Нацкорпуса" на правоохранителей
Опубликовано новое видео нападения "Нацкорпуса" на правоохранителей
В субботу, 14 августа, во время акции протеста "Нацкорпуса" под Офисом президента радикалы решили прорвать кордон силовиков. Вечером появилось еще одно видео столкновений ультраправых с правоохранителями.
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