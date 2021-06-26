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События Сегодня, 09:460
Ключевой город северного Афганистана Мазари-Шариф занял "Талибан"

К вечеру субботы, 14 августа, подразделения "Талибана" установили контроль над "столицей" северного Афганистана городом Мазари-Шарифом, оплотом противостоявшего им на стороне кабульского правительства "Северного Альянса" маршала Дустума.

Также талибы захватили сегодня несколько других городов.

Об этом передает РИА Новости.

Сегодня же президент Афганистана Ашраф Гани встретился с группой афганских политических деятелей и лидеров исламистов, они договорились сформировать группу для мирных переговоров. Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла также провел встречу в субботу с политиками, на которой обсуждалось создание временного правительства.

Таким образом талибы, несмотря на авиаудары США, заняли большинство ключевых районов Афганистана, за исключением столицы - Кабула, откуда уже идет массовая эвакуация персонала американского посольства и других стран-членов НАТО.

В МИД Украины также заявили о подготовке к вывозу из Афганистана сограждан. Посольства Украины в Афганистане нет.

По данным СМИ, талибы постепенно окружают Кабул. В самом городе, по сообщению BBC, крайне загружен международный аэропорт: иностранцы, а также получившие право на убежище за рубежом афганцы спешат покинуть Афганистан.

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Теги: news, новости, Украина, Талибы, Афганистан, 7dniv, 7dnivinfo  
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