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События Сегодня, 09:490
В Китае волна смыла в море 17 людей, которые отдыхали на пляже. 10 человек погибли

На востоке материкового Китая, у города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь) сильная морская волна обрушилась на пляж и унесла в океан находившихся там семнадцать человек. Они не являлись местными жителями.

Об этом сообщает китайское новостное агентство "Синьхуа" в субботу, 14 августа.

По данным журналистов, спасти из воды удалось только шестерых людей. Десятеро погибли, еще 1 на текущий момент является пропавшим без вести. Спасатели пытаются его спасти.

Все пострадавшие отдыхали на пляже. В полиции начали расследование инцидента.

Как сообщала "Страна", в Турции в результате начавшихся после пожаров масштабных наводнений погибли 27 человек.

Мы разбирались, что происходит в этом популярном у отечественных туристов государстве сейчас. Ранее туристы могли видеть дым из окон отелей, некоторым пришлось эвакуироваться. Сейчас там начались наводнения. Под угрозой оказалось черноморское побережье Турции. В одном из районов под водой оказалась даже АЗС. Обычные машины попросту смывает потоков буйной воды.

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Теги: news, новости, Украина, Китай, море, 7dniv, 7dnivinfo  
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