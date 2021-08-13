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События Сегодня, 09:58470
Остановить наступление на Кабул, чтобы успеть эвакуироваться Талибан попросили власти США

Власти США обратились с просьбой к руководству движения "Талибан" отложить захват столицы Афганистана - Кабула, чтобы американцы успели эвакуировать оттуда своих дипломатов, активы и граждан иностранных государств.

Об этом сообщает Washington post в субботу, 14 августа.

К этому времени талибы вышли на расстояние примерно 7 миль (11,2 км) от столицы Афганистана.

Представители движения Талибан заявили, что талибы не позволят каким-либо террористам использовать территорию Афганистана для действий против других стран.

В столице Катара, Дохе, посланник США Залмай Халилзад встретился с политическими лидерами Талибана, у которых было собственное послание. В нем талибы заявили, что США должны прекратить авиаудары по Афганистану.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем первом публичном выступлении после массового захвата столиц провинций талибами на прошлой неделе сказал, что обращается за помощью к международному сообществу.

К субботе, 14 августа талибы полностью контролировали провинцию Логар и вышли на расстояние всего семи миль (11,2 км) от Кабула, сообщает Associated Press.

Логар, окруженный горами, является "воротами" в Кабул. Там проходят дороги, ведущие из города на юг.

В заявлении, подводящем итоги своих побед на полях сражений, талибы в субботу заявили, что готовы предоставить амнистию тем, кто работал на американцев.

"Мы заверяем всех наших соседей, что не создадим для них никаких проблем", - говорится в заявлении. "Мы также заверяем всех дипломатов, посольства, консульства и благотворительные организации, независимо от того, являются ли они международными или национальными, что для них не только не возникнет никаких проблем… но им будет обеспечена безопасность и безопасная среда".

Также по данным американских журналистов, США предложили талибам в обмен на приостановку занятия Кабула и завершение эвакуации американцев "увеличение вероятности того, что и международное сообщество, и афганцы примут вступление талибов в столицу страны".

Президент Афганистана предложил подождать не менее недели, когда в Доху прибудет правительственная делегация с планом нового соглашения о разделении власти. Но этот график был сочтен нереальным на фоне быстро меняющихся событий, по словам людей, знакомых с ситуацией, которые уже говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить разворачивающиеся события.

В американской статье отмечается, что любое политическое урегулирование на этом этапе, вероятно, будет равносильно полному контролю Афганистана со стороны Талибана, даже если оно включает элементы разделения власти с невоюющими политическими фигурами и посредниками. Однако талибы были непреклонны в том, что Гани не может оставаться у власти.

Записанное обращение Гани, которое транслировалось в субботу по национальному телевидению, казалось, отчасти было направлено на повышение стремительно падающего морального духа и повышение эффективности сил безопасности Афганистана.

"Хотя американцы хотят любой ценой избежать прямой конфронтации между талибами и войсками США, неясно, в какой степени афганские военные будут сопротивляться вторжению боевиков в Кабул", - пишут в "Вашингтон пост".

Президент Гани сказал, что он ведет переговоры с международными партнерами и политическими группами внутри страны, чтобы не "потерять достижения последних 20 лет".

Он не стал уточнять, чего он ожидал от мировых лидеров, за исключением того, что сказал, что его первоочередной задачей является "организация афганских сил", многие из которых рассыпались перед лицом быстрого наступления талибов в последние дни. По его словам, начались консультации со старейшинами, политическими лидерами и международными союзниками. "Скоро с вами поделятся результатами", - сказал он.

Гани также выразил обеспокоенность по поводу тысяч перемещенных афганцев, которые бежали в относительно безопасный Кабул в последние недели и могут раздуть новую волну беженцев, перемещающихся в соседние страны и за их пределы.

В пятницу УВКБ ООН обратилось к соседним странам с призывом "держать свои границы открытыми" или рисковать "бесчисленными жизнями мирных жителей". По данным Организации Объединенных Наций, только за последний месяц более 1000 человек были убиты или ранены в результате неизбирательных нападений на мирных жителей, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат.

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Теги: news, новости, Украина, США, Афганистан, Талибан, 7dniv, 7dnivinfo  
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