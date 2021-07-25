Масштабное землетрясение произошло в Гаити

На Гаити в результате землетрясения, произошедшего субботним днем 14 августа, погибли как минимум 227 людей. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 балла.

Об этом передает CNN со ссылкой на службу гражданской защиты.

По американской информации, эпицентр землетрясения находился примерно в 12 км к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Суд и залегал на глубине 10 км.

В службе безопасности США назвали произошедшее масштабной катастрофой и заявили про большие жертвы. На Гаити премьер Ариэль Генри объявил режим ЧП на целый месяц.

Он заявил, что сильное землетрясение привело к гибели людей и нанесло ущерб в разных частях Гаити. Премьер также сказал, что мобилизует больше правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.

При этом объявленную ранее угрозу цунами отменили.