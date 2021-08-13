Байден отправляет в Афганистан пять тысяч военных и потребовал от Блинкена остановить кровопролитие в стране

Президент США Джо Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену оказать поддержку правительству Афганистана, который практически полностью захватили талибы, и добиться политического урегулирования ситуации.

Соответствующее заявление американского лидера обнародовано на сайте Белого дома.

В своем заявлении Байден рассказал, что последние дни находится в тесном контакте с командой нацбезопасности США для того, чтобы дать ряд указаний для безопасного завершения американской миссии в Афганистане.

В первую очередь президент США уполномочил примерно 5 тыс. американских военнослужащих для того, что сокращение американского персонала и эвакуация прошли безопасно и организованно. Во-вторых он отдал приказ военным и разведке обеспечить способность противостояния террористическим угрозам Афганистана.

"В-третьих, я поручил государственному секретарю поддержать президента Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Секретарь Блинкен также будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

В-четвертых, мы сообщили представителям Талибана в Дохе через нашего боевого командира, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и сильным ответом вооруженных сил", - сказано в заявлении.

Помимо этого, Байден назначил посла Трейси Джейкобсон ответственным за все усилия правительства по обработке, транспортировке и переселению афганских соискателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников. Идет работа над их эвакуацией.

"Америка отправилась в Афганистан 20 лет назад, чтобы нанести поражение силам, напавшим на эту страну 11 сентября. Эта миссия привела к смерти Усамы бен Ладена более десяти лет назад и деградации "Аль-Каиды". И все же, 10 лет спустя, когда я стал президентом, небольшое количество американских войск все еще оставалось на земле, в опасности, с приближающимся крайним сроком, чтобы вывести их или вернуться в открытый бой.

За 20 лет войны нашей страны в Афганистане Америка отправила своих лучших молодых мужчин и женщин, инвестировала почти 1 триллион долларов, обучила более 300 000 афганских солдат и полицейских, оснастила их самым современным военным оборудованием и поддержала их военно-воздушные силы в рамках самой продолжительной войны в истории США. Еще один год или еще пять лет военного присутствия США ничего не изменит, если афганские военные не смогут или не захотят удерживать свою страну. И бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо.

Когда я пришел к власти, я унаследовал сделку, заключенную моим предшественником - которую он пригласил для обсуждения талибами в Кэмп-Дэвиде накануне 11 сентября 2019 года, - которая поставила "Талибан" в самую сильную военную позицию с 2001 года и наложила 1 мая 2021 крайним сроком для вооруженных сил США. Незадолго до того, как он покинул свой пост, он также сократил численность американских войск до минимума в 2500 человек. Поэтому, когда я стал президентом, я столкнулся с выбором - завершить сделку с кратким продлением, чтобы безопасно вывести наши силы и силы наших союзников, или усилить наше присутствие и отправить больше американских войск, чтобы снова сражаться в другой стране. Я стал четвертым президентом, руководившим присутствием американских войск в Афганистане - из них двое республиканц и двое демократов. Я бы не стал и не буду перекладывать эту войну на пятого", - объяснил свою позицию Байден.