Уже в октябре в Украину придут заморозки и первый снег

Осенью этого года погода в Украине будет меняться довольно резко. В октябре будут как теплые дни с температурой воздуха +20 градусов, так и практически зимние дни, когда столбики термометров опустятся до отметки -2. Уже во второй половине октября украинцев порадует первый снег.

Об этом народный синоптик Леонид Горбань рассказал изданию OBOZREVATEL.

Согласно его прогнозу, в центральных и южных областях Украины в октябре возможны резкие изменения погоды, с перепадом в 6-10 градусов в течение нескольких дней. При этом осадков во втором месяце осени будет не очень много.

В центральной части нашей страны в первую неделю октября будет довольно стабильная погода, с температурой днем +7...+9 градусов. Затем начнется заметное потепление, в отдельные дни воздух будет прогреваться до +21 градуса.

Однако уже с 17 октября в центральные регионы придет похолодание, столбики термометров опустятся до +3. Впрочем, за ним последует новое потепление, но всего на пару дней. Дождливых дней в течение месяца прогнозируют всего шесть.

На юге Украины в октябре погода будет такой же разнообразной - теплые дни будут довольно быстро сменяться холодными и наоборот. Дождливых дней будет немного, но 26 октября возможны осадки в виде снега с дождем.

Первые заморозки прогнозируют в период с 21 по 26 октября, ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов.