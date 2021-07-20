Из-за мощного взрыва танкера на севере Ливана погибли 20 человек

На севере Ливана в провинции Аккар в результате взрыва танкера, случившегося в ночь на 15 августа, погибли не меньше 20 человек.

По официальным данным, в больницы отвезли восемь пострадавших при катастрофе.

Об этом сообщает в своем Твиттер-аккаунте Ливанский Красный Крест.

В записи пресс-службы организации Красного Креста сказано, что команды медиков транспортировали с места взрыва двадцать тел и более семи пострадавших из-за взрыва судна в Аккаре. Раненые были доставлены в местные госпитали.

Телеканал из ОАЭ Al Arabiya со ссылкой на ливанские СМИ передал, что вследствие трагедии пострадали не менее сотни человек. При этом к настоящему времени причина взрыва еще не установлена.

На месте происшествия до сих пор работают 22 команды Красного Креста.