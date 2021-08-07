Как и когда в Европе и Украине запретят авто на бензине

Европа сделала очередной шаг к переходу на зеленый транспорт. В июле Еврокомиссия обнародовала программу действий по закону Fit for 55, в которой прописала конкретные шаги по сокращению выбросов в разных отраслях до 2030 году. Этот документ будет вынесен на рассмотрение Европарламента уже в ближайшее время.

В документе несколько разделов, касающихся разных отраслей. Есть и большой блок по транспорту. Собственно, тот факт, что Европа готовится отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) давно не новость. Европейские страны уже обнародовали сроки - когда "грязные" авто должны исчезнуть с их улиц. Но об общеевропейской стратегии на этот счет до недавнего времени было известно лишь в общих чертах.

Главный пункт по транспорту - запрет на продажу авто с ДВС начиная с 2035 года. И готовится к этому начнут уже сейчас. Еврокомиссия предлагает обязать все страны ЕС построить сети заправок с таким расчетом, чтобы расстояние между ближайшими зарядными площадками не превышало 60 километров (то есть, минимальный километраж, который можно преодолеть на заряде электрокара).

Что интересно, в предложениях Еврокомиссии речь идет не только об электромобилях. Их продажу во многих европейских странах уже и так активно стимулируют. Скажем, в Германии покупателям "электричек" предлагают компенсации до 9 тысяч евро.

Теперь же прописали план по коммерческому транспорту - аграрной и строительной технике, морским судам и даже самолетам.

Правда, на первом этапе совсем "зеленые" суда или авиатранспорт вряд ли появится. Но для нынешних "грязных" моделей предусмотрели квоты на выброс - их перевозчики будут покупать точно так же, как "вредные" производства. Дополнительно авиаперевозчики станут платить еще и налог на керосин. То есть, для перевозчиков будет стимул переводить свои технические парки на "зеленые" технологии при первой же возможности (как только позволит развитие технологий).

Аграриям, строителям, транспортным компаниям, будут дотации на покупку "зеленой" техники.

"Зеленые" трактора, сеялки и другая техника уже продаются. С более габаритной техникой мощностью свыше 500 лошадиных сил, пока сложнее, но и тут технологии не стоят на месте", - говорит руководитель Autoconsulting Олег Омельницкий.

Что касается грузовиков, то семь крупнейших производителей (Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveko, Ford) уже подписали соглашение о прекращении выпуска моделей с ДВС, причем, сроки отказа от "грязной" техники сократили на десять лет. Если ранее обсуждалась дата 2050 год, то в итоге остановились на 2040 годе.

Альтернатива - электро-грузовики и водородные модели. На развитие новых технологий автопроизводители готовы потратить до 100 млрд евро.

Между тем, в Daimler отметили, что отказ от двигателей внутреннего сгорания на грузовом транспорте приведет к сокращению половины рабочих мест на европейских заводах по производству двигателей.

То есть, переход на зеленые технологии кардинально изменит весь автопром - как производство, так и потребление.

Украина также пытается быть в тренде. Не так давно Мининфраструктуры обнародовало законопроект о запрете в нашей стране продажи авто с ДВС. Причем, начнут закручивать гайки уже с 2027 года. Правда, в отличие от Европы, программ по созданию инфраструктуры или стимулированию потребительского спроса пока нет. Что или поставит под большой вопрос такой переход, или спровоцирует коллапс на транспортном рынке.

Разбирались, как зеленый курс Европы меняет автопром, и что ждет Украину.

План по "озеленению" транспорта

Еврокомиссия подготовила дорожную карту по реализации плана по сокращению выбросов на 55% до 2030 года.

В ней содержится большой блок по транспорту.

Как указано в документе, на транспорт приходится порядка 25% выбросов парниковых газов, и он является главным загрязнителем воздуха в европейских городах. До 2050 года выбросы от "грязного" транспорта планируется сократить на 90%.

План следующий.

Во-первых, пересмотр стандартов выбросов СО2, то есть, их ужесточение.

Отметим, что ЕС готовится к переходу на стандарт Евро-7 для двигателей внутреннего сгорания. Причем, этот тип двигателя сделает авто намного дороже, чем сейчас.

"Некоторые производители не будут поставлять в Европу авто с Евро-7. К примеру, японские автоконцерны отказались от разработки таких двигателей, подсчитав, что это обойдется слишком дорого. ДВС уже настолько зажаты экологическими стандартами, что становятся в буквальном смысле "золотыми". Поэтому автопром предпочитает сосредоточится на совершенствовании «зеленых» моделей - гибридов и электрокаров", - говорит Омельницкий.

Во-вторых, введение "карбонового налога" на транспорт с ДВС. Каким именно он будет - пока неясно. Но расчет таков, что плата на грязные авто должна стимулировать потребителей от них отказываться.

"Учитывая, что в среднем автомобиль служит 10-15 лет, введение налога на карбон является срочным, чтобы сделать существующий парк авто более чистым", - говорится в документе.

В-третьих, создание инфраструктуры для электротранспорта. Речь идет о зарядных станциях, которые в Европе строятся и сейчас, но не настолько быстро, чтобы обеспечить переход всего автопарка на зеленых технологии. В предложениях ЕС говорится, что сетью заправок должна быть покрыта вся территория Европы, включая сельские и отдаленные районы.

"Это ключевой фактор для распространения экологически чистых автомобилей и роста рынка, что открывает чрезвычайные возможности для автомобильной промышленности ЕС", - заявили в Еврокомиссии. В документе говорится о «миллионах новых транспортных средств», к появлению на дорогах которых инфраструктура должна быть полностью готова к 2030 году.

В-четвертых, стимулирование спроса. Во многих странах ЕС уже и так есть дотации на покупку электромобилей - от 2-3 тысяч до 5-9 тысяч евро. Причем, на волне пандемии покупателей электомобилей стали финансировать даже более щедро, чем ранее. Скажем, Германия увеличила субсидию в среднем на 2 тысячи евро. Существенно расширили программы по стимулированию спроса на электрокары также во Франции.

Что позволило салонам сделать очень выгодные предложения для покупателей. К примеру, в Германии Renault Zoe можно купить в рассрочку на два года с ежемесячным платежом 125 евро (то есть, за 3 тысячи евро). Остальную часть покрывает субсидия.

За счет этого в прошлом году продажи электрокаров в Европе выросли почти на 140% - до 1,4 млн штук. Что позволило Евросоюзу обойти по этому показателю крупнейшие мировые авторынки - США и Китай. Реагируя на запросы рынка, европейские автозаводы запустили больше 60 новых моделей электрокаров.

В-пятых, поддержка автопрома. В документе сказано, что переход на зеленые технологии уже идет (многие автоконцерны назвали конкретные даты прекращения выпуска моделей с ДВС, в основном, речь идет о 2030-2035 годах).

Но нужны финансовые ресурсы, в том числе, государственное финансирование. Также для поддержки автопрома могут быть использованы средства Европейского социального фонда (ESF+), InvestEU и другие.

То есть, стимулироваться "зеленый переход" будет за счет правительственных субсидий и налоговых льгот, так как "чистая" техника все еще стоит дорого, да и требует дополнительной дорогой инфраструктуры. Ну и, конечно же, свою роль сыграют прямые запреты и налоги", - говорит Сергей Сароян, руководитель компании Perfomance Management.

На поле, на море и в небе

Но "озеленять" в Европе будут не только легковой автотранспорт.

Программа Еврокомиссии рассчитана и на коммерческий транспорт. Коммунальные автопарки Европа переводит на зеленые технологии уже давно. И этот процесс продолжится. Но теперь предлагают плотно взяться за сельскохозяйственную, строительную технику, морской и авиационный транспорт.

Что касается сельхозмашин, то еще в 2018 году в Германии начали производство электротракторов. Их комплектуют двигателями мощностью 50 киловатт и батареями на 100 киловатт, чего хватает на пять часов работы. В 2019 году производством такой техники занялся швейцарский производитель Rigitrac. Электротрактора для Европы производят также индийский концерн Escorts Group, американский Soletrac и другие.

Причем, на продвижение "чистой" техники на поля Европа тратит немалые средства. Еще в 2018 году Еврокомиссия раскритиковала действующую программу субсидирования сельского хозяйства, указав, что деньги во многом тратятся на "грязные" технологии. Тем самым власти дополнительно стимулируют увеличение выбросов.

Была предложена новая программа, в которой акценты смещены именно на "зеленые" технологии, в том числе, использование "чистой" сельхозтехники. В частности, в Германии возможен вариант, когда до 50% кредита по покупке тех же электротракторов погашают местные власти. И фермеры покупают такую технику, хотя она дороже "грязных" аналогов, как минимум, на 15-20%.

Для морского и авиа транспорта, которые пока электрифицировать достаточно сложно, готовится новый налог на выбросы. Плюс ту же авиацию будут стимулировать переходить на более чистые виды топлива (в частности, синтетическое "электронное топливо" с низким уровнем выбросов, первый завод по производству которого к 2022 году будет построен в Чили. Для производства используется метанол, который станут добывать из водорода).

"Это обеспечит готовность рынка к нестандартным конфигурациям самолетов (например, водорода и электричества). Комиссия также призывает Совет и Европейский парламент безотлагательно принять решение относительно обновленной нормативной базы Единого европейского неба, которая поможет сократить выбросы от авиации на 10%", - заявили в Еврокомиссии.

То есть, все идут к тому, что европейское небо попросту закроют для "грязных" самолетов, в том числе, украинских. Или, как минимум, обложат высокими налогами.

То же самое в морском транспорте - стимулирование производства "чистого" морского топлива, новые требования к судам, которые прибывают в порты ЕС (вне зависимости от их флага), максимально жесткие нормы по выбросам.

Правда, как говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, предложения Еврокомиссии во многом декларативные, и еще не факт, что их тут же начнут внедрять в жизнь. Но в целом направление понятно.

"То, что Европа к 2035 году все-таки откажется от авто и коммунального транспорта с ДВС и станет максимально "выдавливать" другие виды "грязного" транспорта уже не вызывает сомнения. ЕС планомерно к этому идет и что главное - тратит миллиарды евро", - добавил Омельницкий.

Сокращение рабочих и новые производственные цепочки

Зеленый курс уже кардинально меняет целые сегменты авторынка. Большинство мировых концернов сейчас бросили основные усилия именно на разработку электромобилей, заявив, что к 2030-2035 году откажутся от моделей с ДВС.

"Скорее всего, они все же останутся для отдельных рынков, то две трети производства будет за электротранспортом", - говорит Омельницкий.

На европейских заводах, производящих двигатели внутреннего сгорания, готовятся уже в ближайшие годы сокращать рабочие места.

В Daimler спрогнозировали, что переход на производство с ДВС на установки на водородных топливных ячейках приведет к сокращению половины рабочих мест на предприятиях по производству традиционных моторов.

В концерне сокращение персонала поясняют тем, что силовые установки на топливных ячейках и аккумуляторных батареях менее сложные в производстве, чем, к примеру, дизельные двигатели и трансмиссии. Следовательно, и рабочих нужно будет меньше. Об этом в компании призвали подумать европейских политиков уже сейчас.

Но это - лишь один из штрихов будущей трансформации автопрома.

"С переходом на "зеленые" технологии уже в течение трех лет потребности в кобальте удвоятся. Чтобы их удовлетворить, в Конго (один из крупнейших поставщиков - Ред.) придется открыть 8 новых рудников. Точно также взлетит спрос на медь, литий, никель, которые используются в производстве батарей для электрокаров", - говорит Рябцев. Также нужны будут дополнительные мощности для утилизации батарей.

То есть, часть производственных цепочек, которые строились в автопроме десятилетиями, попросту исчезнут, их заместят новые.

Зеленый маршрут для Украины

"Зеленая волна" может накрыть и украинский авторынок.

Министерство инфраструктуры уже подготовило законопроект о переходе нашей страны на чистый транспорт. Он был обнародован в прошлом месяце. Документ откровенно скандальный.

Профильное министерство предлагает бежать впереди Европы и запретить в Украине подержанные дизельные двигатели внутреннего сгорания уже с 1 января 2027 года. С 2030 года запрет, в случае принятия закона, распространится также на новые дизельные и все бензиновые авто - и новые и б/у. Исключение составят только техника Вооруженных Сил, сельхозтехника, авто, полученные по наследству и старые модели - произведенные до 1981 года (очевидно, их предлагается сохранить как раритет).

Понятно, что машины, которые уже есть в стране, никто запрещать не станет. Но нельзя будет импортировать машины с ДВС и ставить их на первый учет.

"То есть, людям придется или ездить на старой технике, которая будет с каждым годом все больше изнашиваться и загрязнять воздух, или покупать электрокары. Но так как последние - недешевое удовольствие, а о программах поддержки покупателей "зеленых" авто в проекте ничего не сказано, скорее всего, Украина пойдет именно по пути дальнейшего старения автопарка", - говорит Олег Омельницкий.

В пояснительной записке говорится, что, помимо улучшения экологии, Украина получит от запрета авто с ДВС еще один бонус - снятие зависимости от импортных нефтепродуктов. В отличие от них, электричество для подзарядки электрокаров у нас есть свое.

"Зарядка батарей в ночные часы будет способствовать балансированию энергорынка, так как будет потребляться электроэнергия, которая на сегодняшний день просто теряется из-за отсутствия спроса в ночные часы", - говорится в пояснительной записке. Авторы даже обещают, что за счет такой "балансировки" могут снизится общие тарифы на электроэнергию.

"Правда, остается открытым вопрос - как заставить людей зарядать авто ночью, если они, конечно, не живут в загородных особняках с собственной электрозарядкой. И как быть в дневные часы, когда потребление электроэнергии и так на пике", - отмечает Рябцев.

Да и целом, по словам Омельницкого, наша страна пока неготова к резкому увеличению парка электрокаров.

"Нет в достаточном количестве зарядных станций, а государство пока не спешит ее готовить. Речь идет об инвестициях на миллиарды. Но тут дело не только в деньгах. Нужно сначала изучить возможности регионов. В некоторых и так нехватка мощностей электросетей, как там можно еще добавлять нагрузку за счет зарядных станций. Плюс - вопрос цены для потребителя. Зарядка электрокара на современных "быстрых" заправках уже стоит дороже, чем заправка авто на газу. А учитывая, что электрокар еще и более дорогой по цене, а субсидировать покупателей, похоже, никто не собирается, бума электрокаров в Украине не предвидится", - подытожил Омельницкий.

Но при этом возможности купить новую иномарку на ДВС у украинцев, в случае принятия закона, уже не будет. А за эксплуатацию "грязных" машин планируется взымать плату. В Национальной транспортной стратегии, которую не так давно принял Кабмин, прописано введение транспортного сбора, размер которого будет зависеть от уровня экологичности авто.