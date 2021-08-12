 

Америка приказала дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы

События Сегодня, 12:3555
Америка приказала дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы

На фоне стремительного захвата афганских территорий боевиками "Талибана" власти США приказали американским дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы и рабочую технику.

Президент Соединенных штатов Джо Байден также предупредил талибов об ответных действиях в случае угрозы американским гражданам. 

Об этом сообщает NPR.

По данным организации, сотрудникам посольства США в Кабуле перед эвакуацией было приказано уничтожить все важные бумаги и настольные компьютеры.

Большинство дипломатов покинет столицу Афганистана под охраной американских военных. Однако в городе останется работать небольшой персонал дипломатического представительства США.

США также призвали талибов не нападать на посольство и отбывающих американских дипломатов. В посольстве, помимо граждан США, работают много афганцев. 

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, для эвакуации американцев в Кабул направлены 3000 военнослужащих: два батальона морской пехоты и один сухопутный батальон. Они будут базироваться в аэропорту Кабула и обеспечивать безопасность воздушного транспорта, который будет эвакуировать американских дипломатов, а также афганцев, которые работали с США, и членов их семей.

"Вместимость не будет проблемой. Мы сможем перевозить тысячи пассажиров в день", - заверил Кирби, хотя и отказался сообщить, сколько человек могут вылететь из афганской столицы.

Ноэль Кинг из Morning Edition в пятницу поговорил с бывшим послом США в Афганистане Рональдом Нойманом о ситуации в стране.

"Соединенные Штаты сейчас находятся в своего рода панике, пытаясь защитить своих граждан", - сказал он. 

Кроме того, официальное заявление по поводу ситуации в Афганистане сделал президент США Джо Байден. Оно появилось на сайте Белого дома 14 августа. По словам Байдена, любые противоправные действия талибов в отношении американских сотрудников "будут встречены вооруженными силами".

"Мы сообщили представителям Талибана в Дохе через нашего боевого командира, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами США", - отметил глава Белого дома.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Афганистан, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Байден отправляет в Афганистан пять тысяч военных и потребовал от Блинкена остановить кровопролитие в стране
Байден отправляет в Афганистан пять тысяч военных и потребовал от Блинкена остановить кровопролитие в стране
Сегодня, 10:06
Остановить наступление на Кабул, чтобы успеть эвакуироваться Талибан попросили власти США
Остановить наступление на Кабул, чтобы успеть эвакуироваться Талибан попросили власти США
Сегодня, 09:58
Посольство США в Кабуле покидает страну и уничтожает бумаги
Посольство США в Кабуле покидает страну и уничтожает бумаги
Вчера, 09:41
Сотрудников из своего посольства в Кабуле эвакуируют США
Сотрудников из своего посольства в Кабуле эвакуируют США
12-авг-2021, 23:26
Покидающие Афганистан военные США забирают с собой местных переводчиков и членов их семей
Покидающие Афганистан военные США забирают с собой местных переводчиков и членов их семей
25-июн-2021, 09:13

Последние новости

12:38
События
Под Будапештом произошло крупное ДТП: в аварию попал пассажирский автобус, погибли восемь человек
12:37
События
Половину населения в США полностью вакцинировали против COVID-19
12:35
События
Америка приказала дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы
10:13
События
Как и когда в Европе и Украине запретят авто на бензине
10:10
События
Из-за мощного взрыва танкера на севере Ливана погибли 20 человек
10:08
События
Уже в октябре в Украину придут заморозки и первый снег
10:06
События
Байден отправляет в Афганистан пять тысяч военных и потребовал от Блинкена остановить кровопролитие в стране
10:04
События
Масштабное землетрясение произошло в Гаити
09:58
События
Остановить наступление на Кабул, чтобы успеть эвакуироваться Талибан попросили власти США
09:55
События
Контроль над 90% территории Афганистана установил "Талибан"
09:51
События
Два пьяных брата в Киеве избили до смерти бездомного
09:49
События
В Китае волна смыла в море 17 людей, которые отдыхали на пляже. 10 человек погибли
09:46
События
Ключевой город северного Афганистана Мазари-Шариф занял "Талибан"
08:42
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 августа 2021
Вчера, 2021-08-14
20:32
Политика
Почему задержали главу госзерновой корпорации, близкого к Тимошенко
20:29
События
Опубликовано новое видео нападения "Нацкорпуса" на правоохранителей
20:27
События
"Ты сейчас ходить не сможешь". После акции "Нацкорпуса" радикалы избили журналиста
17:02
События
В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет с 7 членами экипажа на борту
16:58
События
Семеро полицейских пострадали в стычках с Нацкорпусом. Полиция открыла уголовное дело
16:56
События
Из-за сбоя системы во Франции приостановили выдачу ковид-паспортов, без которых не пускают в кафе и транспорт

Новости ТОП-7

Российская ведущая Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком после вызова Магучих в Минобороны3625
Почему задержали главу госзерновой корпорации, близкого к Тимошенко1847
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 августа 20211810
Обнаружен признак ранней смерти у женщин1763
Два региона Украины не соответствуют критериям "зеленой" зоны карантина – Минздрав1375
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 августа 20211281
Почему интервал между прививками CoronaVac в Украине сократили до 14 дней объяснили в МОЗ900

Досуг

Как можно почистить печень и кишечник?
Как можно почистить печень и кишечник?
Сегодня мы узнаем, как почистить такие важные органы, как печень и кишечник.
Вчера, 21:23118
Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности
Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности
Согласно маркетинговым исследованиям, реклама на транспортных средствах является достаточно эффективным инструментом для привлечения внимания целевой аудитории к различному бизнесу.
13-авг-2021, 18:54193
Игорная лицензия Кюрасао – стоимость оформления
Игорная лицензия Кюрасао – стоимость оформления
Для официального ведения игорного бизнеса необходима специальная лицензия. При отсутствии такого документа владелец не сможет открыть банковский счет или наладить сотрудничество с топ-провайдерами игрового контента.
13-авг-2021, 08:07182
Аренда автовышки, все об автовышках
Аренда автовышки, все об автовышках
Сложно представить выполнение каких бы то ни было высотных работ без привлечения автовышки. Автовышка представляет собой грузоподъемное устройство со следующими основными конструктивными элементами: автомобильное шасси, опорно-поворотная база, стрела и люлька.
12-авг-2021, 18:28217
Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Светодиодные лампы массово вышли на отечественный рынок всего 7-8 лет назад, и почти мгновенно вытеснили предшественников. Быстро канули в Лету и модели накаливания, и галогеновые изделия, и даже так называемые «энергосберегающие» лампочки.
11-авг-2021, 13:27405
Элегантная тенденция элитной флористики
Элегантная тенденция элитной флористики
Букет в коробке считается очень стильным подарком, к тому же такой букет имеет массу особых преимуществ. Цветочная композиция в шляпной коробке сейчас набирает огромную популярность, а сама коробка с флористической губкой различной формы и дизайна стала стильным аксессуаром, которым пользуются
10-авг-2021, 17:24326

События

Под Будапештом произошло крупное ДТП: в аварию попал пассажирский автобус, погибли восемь человек
Под Будапештом произошло крупное ДТП: в аварию попал пассажирский автобус, погибли восемь человек
У столицы Венгрии Будапешта произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса.
Сегодня, 12:3864
Половину населения в США полностью вакцинировали против COVID-19
Половину населения в США полностью вакцинировали против COVID-19
В США к сегодняшнему дню полностью вакцинировали против COVID-19 почти 200 миллионов человек (а точнее, 168 миллионов 90 тысяч 925).
Сегодня, 12:3763
Америка приказала дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы
Америка приказала дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы
На фоне стремительного захвата афганских территорий боевиками "Талибана" власти США приказали американским дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы и рабочую технику. Президент Соединенных штатов Джо Байден также предупредил талибов об ответных действиях в случае угрозы
Сегодня, 12:3556
Как и когда в Европе и Украине запретят авто на бензине
Как и когда в Европе и Украине запретят авто на бензине
Европа сделала очередной шаг к переходу на зеленый транспорт. В июле Еврокомиссия обнародовала программу действий по закону Fit for 55, в которой прописала конкретные шаги по сокращению выбросов в разных отраслях до 2030 году.
Сегодня, 10:1389
Из-за мощного взрыва танкера на севере Ливана погибли 20 человек
Из-за мощного взрыва танкера на севере Ливана погибли 20 человек
На севере Ливана в провинции Аккар в результате взрыва танкера, случившегося в ночь на 15 августа, погибли не меньше 20 человек.
Сегодня, 10:1082
Уже в октябре в Украину придут заморозки и первый снег
Уже в октябре в Украину придут заморозки и первый снег
Осенью этого года погода в Украине будет меняться довольно резко.
Сегодня, 10:08190
7 Днів