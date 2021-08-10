Из-за взрыва газа в жилом доме погибли мужчина и женщина

Утром в воскресенье, 15 августа, в Днепре произошел мощный взрыв в двухэтажном доме.

На улице Шмидта в помещении на первом этаже здания взорвалась газовоздушная смесь, что обернулось человеческими жертвами.

О трагедии сообщает сайт полиции Днепра.

По предварительной информации, в результате взрыва в доме, расположенном в Центральном районе города, погибли мужчина и женщина. В момент ЧП они находились в своей квартире.

Правоохранители возбудили два уголовных дела. Они квалифицировали произошедшее как служебную халатность и несчастный случай. На данный момент стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.