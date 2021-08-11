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События Сегодня, 16:0876
Шмыгаль заявил что с момента старта продажи земли в Украине заключили более шести тысяч земельных сделок

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал число земельных сделок, официально зарегистрированных в Украине с момента открытия рынка земли сельхозназначения 1 июля.

По его данным, к настоящему времени речь идет о более шести тысяч договорах о купле-продаже. А именно о 6,5 тысячах.

Об этом он написал на своей Фейсбук-странице 15 августа, в традиционном еженедельном отчете о своей работе.

По словам премьера, увеличение количества сделок говорит о том, что рынок земли в Украине - эффективный, прозрачный и работающий в пользу людей.

Шмыгаль заверил, что рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, "спокойно и без конфликтов". Он также похвалил земельную реформу, благодаря которой, по его мнению, каждый украинец теперь "может реализовать право свободно распоряжаться землей". 

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, продажа, земли, 7dniv, 7dnivinfo  
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