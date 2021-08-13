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События Сегодня, 16:1087
К чему приведет поражение США в Афганистане и триумф "Талибана"

Афганистан - "все". После "слива" страны американцами "Талибан", как и ожидалось, захватил всю ее территорию, в том числе и Кабул.

Это случилось после того как в воскресенье утром талибы подошли непосредственно к Кабулу, который оставался последним крупным городом под контролем правительственных войск. Местные жители бегут из города. 

Представители министерств иностранных дел США, Британии и стран Евросоюза пока не комментировали происходящее в Афганистане.

В Москве заявили, что вместе с партнерами работают над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану.

"Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Выясняли, что означает полный захват Афганистана талибами и что ждет страну и мир дальше. 

Внешнее управление и международные договоренности ничего не гарантируют

Эксперты говорят: 15 августа 2021 года вошел в историю как день поражения американцев в 20-летней афганской войне. Трудно припомнить столь стремительный и необратимый провал при таких крупных многомиллиардных вложениях и заверениях в эффективности. 

При этом своими действиями США не только не смогли ликвидировать террористический анклав, но и сделали его сильнее.

Символично, что крах США в Афганистане произошел накануне 20-летия атаки 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, после которой Вашингтон и начал "АТО" в талибском Афгане, где нашел убежище международный террорист Усама бен Ладен. 

Причем, в отличие от Южного Вьетнама, откуда США также позорно ушли, в Афганистане не успели даже эвакуировать американское посольство, не говоря уже о тех афганцах, которые помогали США. 

Основная задача Талибана сейчас - легитимизировать захват власти в Афганистане, чтоб упростить решение проблемы последующего международного признания. 

Для остального мира, в том числе для Украины, говорят эксперты, это наглядный пример того, что может произойти, если в один прекрасный день американцы сдадут бывших союзников, как это случилось с афганским правительством. 

"История для тех, кто считает, что международные договорённости, обещания безопасности, внешнее управление и военная протекция - это гарантия порядка", - пишет в своем Facebook Василий Апасов. 

"Следующая цель - Средняя Азия"

С момента своего вторжения в Афганистан США "вбухали" в афганскую армию десятки миллиардов долларов - на обучение военных согласно стандартам НАТО и закупку первоклассного вооружения. И все это для того, чтобы афганцы либо добровольно сдавались талибам, либо просто бежали в соседние страны, даря всю технику исламистам. А американцы эвакуируются со словами о том, что никогда не преследовали цель нормализовать внутриполитическую ситуацию в Афганистане.

Сегодняшний исход событий еще в 2003 году предсказывал американский военный историк Майкл Ховард.

"Пройдет немного времени, и события 11 сентября если и не будут забыты, то станут частью истории. Вместе с тем каждый новый кадр с изображением уничтоженной бомбами больницы, или детей, подорвавшихся на пехотных минах, или беженцев, спасающихся от начатой Западом войны, будет усиливать ненависть и привлекать новых бойцов в ряды террористов. Одновременно все больше сомнений будет посеяно в душах сторонников Америки. Нет никаких сомнений в том, что афганскую кампанию начали после длительных консультаций, целиком осознавая все возможные проблемы и риски в военной и политической сферах, веря, что альтернативы нет. Американцы изящно прозвали ситуацию, при которой принималось решение, "AOS", то есть "all options stink" (один вариант хуже другого). И вынудив союзников все же начать кампанию, террористы добились первой, важнейшей победы", - писал тогда Ховард.

По словам экспертов, последние 40 лет стали настоящей катастрофой для Афганистана, который США, тогдашний СССР и другие региональные державы решили использовать как таран друг против друга.

"Именно борьба больших держав, поставляющих оружие в регион, покупающих наркотики и коррумпирующих местные группировки, – причина постоянной нестабильности и внутренней войны", - пишет в своем телеграм-канале эксперт по Афганистану Сергей Абашин.

Реклама джихадизма и потоки оружия и наркотиков 

События в Афганистане эксперты также называют мощной рекламой джихадизма по всему миру.

"Со стороны выглядит так, что джихадисты одержали победу над сверхдержавой, поставили ее на колени. Сейчас "Талибан" становится модным джихадистским брендом. Совершенно точно стоит ждать моды на "Талибан" в России, на Кавказе, в Центральной Азии. Быть талибом станет модно", - сказал в интервью "Медузе" Андрей Серенко, эксперт российского Центра изучения современного Афганистана.

Также эксперты предсказывают новые потоки оружия и наркотиков в Европу из Афганистана.

"В Кабуле многие считают, что американцы их отдали на "съедение талибам", предали. То, что без поддержки извне афганские власти не смогут сдержать атаку боевиков и это война без конца, было очевидно сразу после заключения в прошлом году договора между талибами и США. Захват талибами Афганистана грозит распространением терроризма в соседних странах, а также всплеском уровня наркотрафика и контрабанды оружия. Ситуацию сравнивают с тем, как ИГИЛ десять лет назад занял больше половины Сирии и распространил свое влияние в соседних государствах. Кстати, много боевиков ИГИЛ после поражения на Ближнем Востоке осели в Афганистане, хотя между ИГИЛ и талибами идет внутренняя конкуренция - они друг другу не союзники", - сказал "Стране" афганский журналист из "Аль-Джазиры" Али Латифи.

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Теги: news, новости, Украина, Талибан, 7dniv, 7dnivinfo  
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