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События Сегодня, 20:1372
Охотничье ружье рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова нашла полиция

Рядом с телом мэра Кривого Рога Константина Павлова полиция обнаружила охотничье ружье, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел в воскресенье.

"15 августа в 16.15 в городе Кривой Рог Днепропетровской области во дворе собственного домохозяйства найден мертвым с огнестрельным ранением (предварительно грудной клетки) Криворожский городской голова Константин Павлов, 1973 г. рождения. Рядом с телом находится охотничье ружье. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в ведомстве.

Напомним, тело Павлова нашли на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом в воскресенье. С ним лежало оружие. По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.

Однако сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова, чье тело нашли сегодня.

"Как сопредседатель партии в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы которые в ближайшие дни ответит нам кто убил Константина Павлова!! Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!!!", - заявил он.

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Теги: news, новости, Украина, Павлов, 7dniv, 7dnivinfo  
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