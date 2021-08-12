Взять власть в Афганистане без посредников собираются Талибы

В воскресенье, 15 августа, подразделения движения Талибан вошли в столицу Афганистана - Кабул, а поддерживаемый Западом президент Ашраф Гани покинул страну.

После бегства президента Гани управление Афганистаном перешло совету с Карзаем и Абдуллой во главе, но они победителям не нужны.

Представители талибов заявили, что стремятся к полной власти. В частности, два представителя Талибана заявили агентству Reuters, что переходного правительства в Афганистане не будет.

Подразделения Талибана вошли в президентский дворец и взяли его под свой контроль, о чем заявили два высокопоставленных командира Талибана в Кабуле. В Правительстве Афганистана этого официально не подтвердили.

"Американские дипломаты были эвакуированы из своего посольства на вертолете в аэропорт, когда местные афганские силы, прошедшие обучение в течение многих лет и оснащенные Соединенными Штатами и другими странами за миллиарды долларов, таяли", - сообщает Reuters.

Высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел Афганистана сказал, что президент Гани уехал в Таджикистан, в то время как представитель Министерства иностранных дел сказал, что его местонахождение неизвестно, а талибы заявили, что проверяют его местонахождение.

Некоторые местные пользователи социальных сетей назвали его "трусом" за то, что он оставил их в хаосе.

"Бойцы Талибана достигли Кабула со всех сторон", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел. Поступали сообщения о спорадических перестрелках по всему городу.

Кабульская больница сообщила, что более 40 человек, раненых в ходе столкновений на окраинах, получают медицинскую помощь, но серьезных боевых действий, судя по всему, не было.