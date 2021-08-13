Кулеба заявил что украинский борт вывез из пылающего Кабула граждан пяти стран

После входа отрядов движения "Талибан" в Кабул, практически единственным не захваченным местом в столице Афганистана остается аэропорт, через который идет срочная и массовая эвакуация дипломатов, гражданских и военных разных стран.

Украина не стала исключением и также вывезла из Кабула своих граждан. Более того украинский борт также эвакуировал из пылающей страны, граждан Украины, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и подданных королевства Нидерландов.

Об этом сообщил в своем официальном Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также пообещал, что если официальный Киев получит новые обращения о помощи с эвакуацией, то и они не останутся без ответа.