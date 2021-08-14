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События Сегодня, 11:0489
Тысячи людей бегут к самолетам в аэропорту Кабула в попытке уехать

В аэропорту столицы Афганистана - Кабула - второй день наблюдается жуткий хаос. После того как талибы получили полный контроль над всей страной, тысячи людей хотят покинуть ее. 

Видео происходящего опубликовано в социальных сетях. 

Ситуация остается напряженной со вчерашнего дня, 15 августа, и до сих пор. Толпы людей бегут по летному полю. При этом звучат выстрелы: аэропорт еще находится под контролем американских военных, и они стреляют в воздух, чтоб остановить бегущие к самолетам толпы. Но это не помогает, и люди буквально штурмуют самолеты.

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