В обход воздушного пространства Афганистана свои рейсы пускают крупнейшие авиакомпании мира

После того, как талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, крупные авиационные компании меняют маршруты своих рейсов, чтобы не пролетать над этой страной.

Об этом пишет Reuters.

В частности, речь о британских авиалиниях British Airways, а также Virgin Atlantic, кроме того - об американской авиационной компании United Airlines (UAL.O). Маршрут поменяли для большей части рейсов, чей путь проходил через воздушное пространство Афганистана, они теперь пролетают над Ираном либо же Пакистаном.

Международные авиакомпании в последние годы более внимательно относятся к безопасности полетов над зонами, где разворачиваются конфликты. Причиной этому стали происшествия 2014 и 2020 годов: речь о сбитом над Донбассом самолета Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек, а также сбитом иранскими военными лайнере МАУ, когда погибли 176 человек.