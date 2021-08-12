В центре Киева готовятся к торжествам в честь Дня независимости

Напротив Мариинского дворца идет активная подготовка к празднованию Дня Независимости Украины.

Специальная техника собирает конструкции сцены, а по улице Грушевского установили знак-предупреждение, что с 20 по 24 августа улицу перекроют.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По случаю Дня Независимости в Киеве проведут торжественное заседание парламента, концерт и парад войск, который пройдет на центральной улице столицы - Крещатике - и Майдане Независимости. Запланирован также пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров и артиллерийский салют на Трухановом острове.