Под Харьковом авто на большой скорости врезалось в газовую заправку. Есть пострадавший

Вечером в воскресенье, 15 августа, под Харьковом авто врезалось в газовую заправку.

В результате аварии пострадал человек, который был пассажиром машины.

Об этом пишет телеграм-канал "Автомобильный Харьков".

Инцидент произошел в Печенегах, расположенном приблизительно в 60 километрах от Харькова поселке. За рулем авто была девушка. Volkswagen врезался в заправку на большой скорости. В этот момент там находились другой водитель и сотрудник заправки. К счастью, им удалось отойти в сторону, они не пострадали.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Volkswagen, его доставили в больницу.