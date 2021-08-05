Чауса под домашним арестом оставил суд

В понедельник, 16 августа, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставил без изменений меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу.
Об этом "Стране " сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.
Таким образом, Чаус остается под круглосуточным домашним арестом. Жалобы прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения.
Мера пресечения остается в силе до 18 августа. В этот день заканчивается срок досудебного расследования. Теперь САП должна обратиться с ходатайством о продлении меры пресечения.