Чауса под домашним арестом оставил суд

Светодиодные лампы массово вышли на отечественный рынок всего 7-8 лет назад, и почти мгновенно вытеснили предшественников. Быстро канули в Лету и модели накаливания, и галогеновые изделия, и даже так называемые «энергосберегающие» лампочки.

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