В Киеве на Михайловской площади монтируют несколько сцен ко Дню независимости. Ради праздника перекроют улицу

На площади перед собором устанавливают несколько сцен и монтируют световое и музыкальное оборудование. Об этом корреспондент "Страны" передает с места событий.

Также на Михайловской расставили знаки предупреждающие, что с 18 по 24 августа движение транспорта по улице будет перекрыто.

22 августа на Михайловской площади пройдет фестиваль "Ковчег "Украина", организаторы которого намерены отобразить десять веков украинской музыки в одном концерте, приуроченном ко Дню Независимости Украины.

А 24 августа Михайловская площадь станет точкой завершения военного парада в День независимости Украины и именно здесь собираются организовать выставку техники и вооружения ВСУ.