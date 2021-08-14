Потерпевший крушение военный афганский самолет сбили системой ПВО Узбекистана

Самолёт с опознавательными знаками ВВС Афганистана, который потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьи Узбекистана, был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны Узбекистана.

Ранее Минобороны подтвердило инцидент с крушением афганского военного самолета. При этом два летчика упавшего самолета выжили и находятся в больнице в узбекистанском Термезе.

"Самолет незаконно пересек границу Узбекистана, проводится расследование. Жертв не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.