Сроки ревакцинации украинцев от коронавируса назвали в Минздраве

В Украине на данный момент не рассматривают введение бустерной (третьей) дозы вакцины от коронавируса, которую начали проводить в Израиле, как альтернативу полной ревакцинации.

Ревакцинация населения от коронавируса запланирована через год после проведения базового курса прививок.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал "Укринформу".

По его словам, на сегодняшний день об эффективности бустерной дозы вакцины говорят только официальные сообщения фармацевтического сектора, но это не является официальной позицией ВОЗ или ЕМА .

Министерство здравоохранения ожидает результатов исследований об эффективности введения третьей дозы, которые должны появится в конце августа. Но на данный момент в Украине не рассматривают бустерную вакцинацию как альтернативу полной ревакцинации населения.

"То есть базовая стратегия, выбранная нами, - это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки.", - сказал Кузин.